Азербайджан присоединяется к Уставу Европейской комиссии по борьбе с ящуром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по борьбе с ящуром", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, Азербайджанская Республика присоединилась к Уставу Европейской комиссии по борьбе с ящуром, утвержденному в Риме 11 декабря 1953 года в рамках Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.