ЦБА озвучил прогнозы инфляции

В настоящее время годовая инфляция близка к прогнозируемой траектории.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что в сентябре 2025 года 12-месячная инфляция составила 5,7%. Годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 7,9%, на платные услуги - 5,3%, на непродовольственные товары - 2,4%. Годовая базовая инфляция составила 4,9%.

Согласно базовому сценарию, годовая инфляция к концу 2025 года и в 2026 году прогнозируется в пределах целевого показателя. Так, согласно октябрьским прогнозам, в рамках базового сценария годовая инфляция ожидается на уровне 6% в 2025 году и 5,7% в 2026 году. Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения обусловлен, главным образом, факторами предложения.

"Существенных изменений в балансе рисков для инфляции с момента последнего заседания не произошло. Нестабильность мировой торговой конъюнктуры продолжает обуславливать колебания на товарных и финансовых рынках. Влияние импортных цен, являющихся основным внешним источником риска, на внутреннюю инфляцию связано с инфляционными процессами у торговых партнеров и динамикой номинального эффективного обменного курса. Что касается внутренних факторов риска, следует отметить, что обновленные прогнозы свидетельствуют о том, что инфляция в предстоящий период будет формироваться преимущественно за счет факторов предложения и стоимости. Заложенные в бюджет на 2026 год исходные параметры государственного бюджета и замедление годового прироста кредитных вложений снижают риск чрезмерного роста совокупного спроса", - говорится в заявлении.