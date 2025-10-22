Достижения последних лет в Азербайджане - пример силы объединенных усилий

Считаю, что события последних лет в Азербайджане являются отличным примером того, чего можно достичь, объединив усилия страны для работы над общей целью.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил путешественник из Германии Карл Купфнер во время визита в город Агдам.

"Это мой первый визит в Азербайджан, и я глубоко впечатлён тем, что успел увидеть за столь короткое время, - отметил он. - С нетерпением жду возможности провести здесь несколько дней, чтобы узнать больше и особенно оценить ваше гостеприимство", - добавил путешественник.

Отметим, что группу путешественников из восьми стран возглавляет глава клуба Extreme Traveler International Congress (ETIC - Международный конгресс экстремальных путешественников) Колья Спорин.

Делегация планирует двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачин-Шуша-Физули.

В целях популяризации освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм") и демонстрации масштабных строительных и восстановительных работ ведущие международные клубы путешественников в 2021-2025 годах организовали 14 поездок в Карабах и Восточный Зангезур. Это уже 15-я поездка такого рода.

За короткий период на разрушенных территориях Карабаха и Восточного Зангезура было построено 6 городов, 2 посёлка, 20 сёл, а около 60 000 человек уже обосновались в этих местах. Уникальный и беспрецедентный опыт городского развития в постконфликтном регионе Азербайджана способствует постоянному притоку иностранных туристов.