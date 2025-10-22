Лувр открылся

Лувр открыл свои двери для посетителей спустя три дня после ограбления.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал France 24.

"Лувр вновь открылся в среду, через три дня после того, как воры украли королевские драгоценности на сумму €88 млн во время ограбления всемирно известного музея", - говорится в материале.

Также в материале уточняется, что директор Лувра Лоранс де Кар предстанет сегодня перед комитетом по культуре французского сената для разъяснения вопросов о системе безопасности музея.

На кадрах с открытия музея видно, что многие желают посетить вновь открывшееся учреждение.

У входа образовалась очередь.