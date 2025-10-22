Турецкий блогер сделал сюрприз главному тренеру "Карабаха" в Испании

В Испании для главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова устроили приятный сюрприз.

Как передает Day.Az, турецкий спортивный блогер Реджеп Кая собрал послания болельщиков из разных стран мира и передал и показал их главному тренеру. 

Представляем вашему вниманию данное видео: