Турецкий блогер сделал сюрприз главному тренеру "Карабаха" в Испании - ВИДЕО
В Испании для главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова устроили приятный сюрприз.
Как передает Day.Az, турецкий спортивный блогер Реджеп Кая собрал послания болельщиков из разных стран мира и передал и показал их главному тренеру.
Представляем вашему вниманию данное видео:
