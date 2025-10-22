Маск предсказал исчезновение всех рабочих мест из-за роботов

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предсказал, что в будущем людям не придется работать.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в X.

Глава корпораций SpaceX и Tesla отреагировал на сообщение о том, что компания Amazon собралась заменить 600 тысяч сотрудников роботами. "Я вам всем говорил, что рабочие места исчезнут, но все смеялись и говорили, что я истеричка", - заметил инвестор Джейсон Калаканис. В ответ Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы заберут себе все рабочие места.

"Работать будет не обязательно", - отметил Маск. По его мнению, благодаря роботам в будущем люди смогут заниматься любимыми делами. В качестве примера предприниматель привел выращивание овощей вместо того, чтобы покупать их в магазине.