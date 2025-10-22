С 2026 года с заработной платы работников государственного сектора вновь будет взиматься подоходный налог. Его ставка составит 19,5%. Основная причина этого изменения - истечение срока 7-летней налоговой льготы, действовавшей с 2019 года. Кроме того, прогнозируется, что в 2026 году поступления в госбюджет по данному виду налога вырастут примерно на 30% по сравнению с предыдущими годами.

Согласно распространенной практике на рынке труда, во многих случаях размер заработной платы согласовывается на основе суммы, которую работник получает "на руки" после удержания налогов и обязательных платежей.

По мнению экспертов, данное изменение создаст дополнительную финансовую нагрузку для работодателей. Если рост налога не будет компенсирован со стороны работодателя, это может привести к снижению реальной заработной платы работников.

Так сколько именно будут удерживать из зарплаты? И снизятся ли доходы сотрудников?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, экономический эксперт Халид Керимли отметил, что если срок действия нынешней льготы не будет продлён, то с января 2026 года из зарплаты работников будут удерживать на 7% больше, чем сейчас:

"В настоящее время из заработной платы удерживается 10% - в пенсионный фонд, 2% - на обязательное медицинское страхование и 0,5% - в фонд занятости. То есть общие удержания составляют 12,5%. После окончания льготного периода взносы в пенсионный фонд снизятся с 10% до 3%, но при этом будет введён подоходный налог в размере 14%. Взносы на медстрахование и фонд занятости останутся без изменений. Таким образом, общий размер удержаний увеличится с 12,5% до 19,5% с 2026 года".

Эксперт также добавил, что в настоящее время у работников нефтегазового сектора и негосударственных предприятий взнос по-обязательному соцстрахованию составляет 3% для части зарплаты до 200 манатов и 10% - для части свыше 200 манатов. Если же зарплата превышает 2500 манатов, то без применения льгот с суммы до 2500 манатов взимается 14%, а с части свыше 2500 манатов - 25% налога.