https://news.day.az/officialchronicle/1789981.html В Азербайджане будет отмечено 100-летие I Тюркологического съезда - РАСПОРЯЖЕНИЕ В Азербайджане будет отмечено 100-летие I Тюркологического съезда. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим. Новость обновляется
