https://news.day.az/world/1789868.html Продлен мандат ВС Турции на операции в Ираке и Сирии Срок пребывания Вооружённых сил Турции в Ираке и Сирии продлён. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) одобрило предложение о продлении срока пребывания турецких Вооружённых сил в Ираке и Сирии ещё на 3 года.
