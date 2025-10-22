Продлен мандат ВС Турции на операции в Ираке и Сирии

Срок пребывания Вооружённых сил Турции в Ираке и Сирии продлён.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) одобрило предложение о продлении срока пребывания турецких Вооружённых сил в Ираке и Сирии ещё на 3 года.