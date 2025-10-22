Президент Литвы отправил в отставку министра обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа согласился с представлением премьер-министра Инги Ругинене об освобождении от должности министра обороны Довиле Шакалене и отправил ее в отставку. Об этом сообщила администрация главы государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Руководствуясь конституцией, президент удовлетворил представление главы правительства об увольнении министра обороны и подписал соответствующий декрет", - говорится в сообщении.

Как заявила премьер-министр, член ее кабинета Довиле Шакалене, обнародовавшая неокончательные цифры оборонного бюджета, "сознательно хотела дискредитировать финансирование обороны". "Этому нет оправданий, поэтому принято справедливое решение [об отставке]", - сказала глава правительства журналистам.

Причиной конфликта между премьером и министром обороны стали разные оценки средств, выделенных на оборону в проекте госбюджета на 2026 год. Министр усомнилась в том, что все предусмотренные ассигнования будут использованы на цели обороны. Премьер заявила в ответ, что ее доверие к министру обороны пошатнулось и в такой ситуации работать с ней в одной команде она не может.