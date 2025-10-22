Новый Xiaomi выдержал экстремальные испытания на прочность

Блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything протестировал на прочность новый флагманский смартфон Xiaomi 17 Pro Max. Новинка выдержала фирменные испытания блогера без повреждений, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особое внимание блогер уделил необычной конструкции смартфона, оснащенного сразу двумя дисплеями - основным и дополнительным, расположенным на задней панели. При тесте на устойчивость к царапинам выяснилось, что стекло второго экрана немного мягче и поддается повреждениям при меньшей твердости материала, чем фронтальная панель.

После завершения тестов на прочность автор канала традиционно разобрал устройство, чтобы продемонстрировать его внутреннюю архитектуру. Как показало вскрытие, дополнительный дисплей размещен с внутренней стороны заднего стекла и закреплен на металлической пластине с помощью винтов.

JerryRigEverything отметил, что конструкция выглядит надежно, однако пока неясно, насколько просто будет заменить задний экран в случае повреждения.

Xiaomi 17 Pro Max был представлен в конце сентября и на данный момент продается только на территории Китая.