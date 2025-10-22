Apple отменила выпуск iPhone 19

Компания Apple не станет выпускать iPhone 19 в 2027 году. Об этом сообщает корейское издание ETNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание ссылается на аналитика Omdia Хо Му Еля. Он рассказал, что Apple не будет выпускать смартфоны серии iPhone 19 в 2027 году из-за того, что в этом году компания будет праздновать 20-летие выхода первого iPhone. Поэтому смартфоны получат название iPhone 20.

Отмечается, что Apple уже поступала подобным образом в 2017 году. Тогда компания праздновала 10-летие с выхода первого iPhone и намеренно пропустила релиз iPhone 9. Вместо отмененного устройства в один год компания представила iPhone 8 и iPhone X.

Выход iPhone 17 Pro Max ознаменовал собой крупное обновление линейки: Apple впервые за долгие годы обновила дизайн, улучшила камеры, представила уникальную селфи-камеру и увеличила производительность. Кроме того, смартфон приобрел один из самых долгоживущих аккумуляторов, но есть нюансы, которые стоит учесть перед покупкой.