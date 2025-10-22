https://news.day.az/world/1790149.html В Тбилиси задержаны около 20 протестующих Около 20 участников акции, проходившей на проспекте Руставели в центре Тбилиси, были задержаны. Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. Согласно информации, задержанные пытались незаконно перекрыть дорогу.
В Тбилиси задержаны около 20 протестующих
Около 20 участников акции, проходившей на проспекте Руставели в центре Тбилиси, были задержаны.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.
Согласно информации, задержанные пытались незаконно перекрыть дорогу.
Также сообщается, что женщина, забравшаяся на полицейскую машину во время акции, была задержана по статье о хулиганстве.
