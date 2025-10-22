В Тбилиси задержаны около 20 протестующих

Около 20 участников акции, проходившей на проспекте Руставели в центре Тбилиси, были задержаны.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Согласно информации, задержанные пытались незаконно перекрыть дорогу.

Также сообщается, что женщина, забравшаяся на полицейскую машину во время акции, была задержана по статье о хулиганстве.