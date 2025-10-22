В Братиславе произошёл пожар на заводе по переработке российской нефти

В столице Словакии - Братиславе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем венгерской компании MOL Group.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на cznews.info, предприятие перерабатывает сырую нефть, импортируемую из России по трубопроводу "Дружба".

Это уже третий инцидент за последние два дня на европейских заводах, перерабатывающих российскую нефть.

Так, в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil в городе Плоешти на юге Румынии произошёл взрыв.

На следующий день загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венгрии, также принадлежащий компании MOL.

В настоящее время причины пожара в Братиславе выясняются.