Британия перехватила корабль РФ в своих водах
ВМС Великобритании впервые по прямому приказу НАТО перехватили российский военный корабль в своих водах.
Как передает Day.Az, об этом пишет Sky News.
"Эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat остановили большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в Северном море при поддержке ВМС Франции и нидерландского вертолета NH90", - говорится в сообщении.
