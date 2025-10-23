Хроника Победы: Противник потерял контроль над войсками

22 октября и в ночь на 23 октября боевые действия на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Как сообщала пресс-служба министерства обороны, в результате операций, проведенных Азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, разрушено несколько опорных пунктов противника, захвачены важные территории и высоты. Нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре противника по всему фронту. Во вражеских подразделениях наблюдается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, а также продовольствия. Противник практически потерял контроль над войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для защиты боевых позиций, для их замены в принудительном порядке доставляются гражданские лица.

Стало известно, что военнослужащие, привезенные в Карабах из Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции.

В МО заявили, что распространенная Арменией информация о якобы обстреле Азербайджанской армией населенных пунктов Агдере, Ходжавенда и Гырмызы Базар в Нагорном Карабахе, является безосновательной и ложной. Между тем, в ночь на 23 октября и в утренние часы вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу территории Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

"Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланлар, Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района, села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

Об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

В другом твите говорится: "Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"

23 октября с 03.00 до 09.00 два БПЛА вооруженных сил Армении были обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Азербайджана. Два других БПЛА были спущены на землю с помощью специальной техники.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений против мирного населения, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября до 12.00 23 октября. В результате обстрела вооруженными силами Армении наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем число погибших среди гражданского населения достигло 63, а пострадавших - 298. В том числе, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии нанесен ущерб 2156 домам, 90 многоквартирным зданиям и 398 гражданским объектам.

Министерство обороны распространило видеокадры уничтожения живой силы и бронетехники противника, готовившейся к передислокации.

Министерство обороны Азербайджанской Республики распространило видеокадры освобожденного от оккупации села Минбашилы Джебраильского района.

В результате авиаударов уничтожены артиллерийские подразделения и командный пункт ВС Армении.