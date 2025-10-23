В Азербайджане ограничат беспошлинный ввоз телефонов

В течение года за каждый мобильный телефон, ввезенный в страну сверх установленного лимита в одно устройство, будет взиматься акцизный налог в размере 100 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Новость обновляется