В Азербайджане ограничат беспошлинный ввоз телефонов
В течение года за каждый мобильный телефон, ввезенный в страну сверх установленного лимита в одно устройство, будет взиматься акцизный налог в размере 100 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
