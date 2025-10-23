Французская Полинезия создаст крупнейший морской парк в мире

Французская Полинезия объявила о создании крупнейшего в мире морского парка, охватывающего всю ее исключительную экономическую зону - 4,8 млн квадратных километров, почти как весь Европейский Cоюз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Happyeconews, новый заповедник должен стать щитом для океанской жизни, культурных традиций и экосистем, которым угрожают промысловое рыболовство и глубоководная добыча полезных ископаемых.

Президент Моэтаи Бразерсон представил инициативу на Конференции ООН по океану во Франции. По его словам, из общей площади парка более миллиона квадратных километров перейдут под строгую охрану: 900 тыс. - полностью закрыты для промышленного рыболовства и добычи ресурсов, а еще 186 тыс. отведены под традиционное кустарное рыболовство. Еще 500 тыс. квадратных километров власти намерены добавить к Всемирному дню океанов 2026 года.

Морской парк объединит современную науку и традиционные знания полинезийцев, которые веками управляли морем бережно и рационально. 92% жителей архипелага поддержали идею - для них это не только экополитика, но и способ защитить культурное наследие.

В водах Полинезии обитают акулы, киты, черепахи и одни из самых здоровых коралловых рифов на планете. По данным Conservation International, регион является ключевой зоной биоразнообразия всего Тихого океана. Президент Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) Разан Аль Мубарак назвал этот шаг "новым стандартом защиты океана" и примером для других стран.

Франция поддержит мониторинг парка: теперь 78% ее морских вод будут находиться под экологической защитой. Тихоокеанский регион в целом становится лидером в сохранении океанов - за последние годы аналогичные зоны создали Самоа, Фиджи и Куковы острова.

Создавая крупнейший морской заповедник в истории, Французская Полинезия не просто защищает свои воды - она задает курс для будущего океанов всего мира.