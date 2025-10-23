https://news.day.az/world/1790298.html Трамп выступит с объявлением Президент США Дональд Трамп выступил с объявлением в Белом доме в 22.00 по московскому времени. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает в расписании американского лидера. "Президент сделает объявление в 3 часа по полудни (23.00 по Баку)", - говорится в сообщении.
