Трамп выступит с объявлением

Президент США Дональд Трамп выступил с объявлением в Белом доме в 22.00 по московскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает в расписании американского лидера.

"Президент сделает объявление в 3 часа по полудни (23.00 по Баку)", - говорится в сообщении.