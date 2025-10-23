Игра The Sims Mobile перестанет работать у всех геймеров

Electronic Arts (EA) официально анонсировала полное прекращение поддержки и закрытие мобильной игры The Sims Mobile. Финальная дата отключения серверов назначена на 20 января 2026 года.

Как передает Day.Az, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Поддержка проекта была фактически свернута еще в январе 2024 года, когда в игре прекратили появляться новые события. Процесс завершения работы над The Sims Mobile пройдет поэтапно.

Уже 20 октября для игры выйдет последнее обновление, которое лишит пользователей возможности совершать любые внутриигровые покупки. В качестве компенсации разработчики предоставят игрокам неограниченный запас "энергии", необходимой для выполнения действий симами.

На следующий день, 21 октября, симулятор будет удален из каталогов App Store и Google Play. Тем не менее, пользователи, успевшие загрузить игру ранее, смогут продолжать ею пользоваться до полного отключения.

Дальнейшее упрощение коснется внутриигрового контента: 6 января все элементы для кастомизации персонажей и строительства станут полностью бесплатными. Ровно через две недели после этого, 20 января, сервера будут окончательно отключены. Поскольку The Sims Mobile сильно зависит от постоянного подключения к онлайн-сервисам, после деактивации серверов игра станет недоступной.

The Sims Mobile была запущена в 2018 году. Разработкой студия Maxis занималась лишь до 2019 года, после чего управление проектом перешло команде из Slingshot.