ЕС готов содействовать "зелёному" переходу Азербайджана

Европейский союз готов продолжить поддержку "зелёного" перехода и реформ в энергетическом секторе Азербайджана в рамках нового этапа проекта EU4Energy, который реализуется Советом европейских регуляторов энергетики (CEER).

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала руководитель регионального офиса CEER Эстер Сюле.

"Мы представляем Совет европейских регуляторов энергетики и реализуем проект EU4Energy от имени Европейского союза в Азербайджане. Мы также отвечаем за все страны "Восточного партнёрства", но непосредственная реализация мероприятий осуществляется именно в Азербайджане", - сказала Э.Сюле.

По её словам, текущая фаза проекта завершится 18 ноября 2025 года, однако уже планируется её продолжение. "На новом этапе мы обсудим с министерством энергетики, какие направления и виды деятельности нуждаются в нашей поддержке. Но, безусловно, Европейский союз готов через этот проект также поддержать "зелёный" переход Азербайджана, а Совет энергетических регуляторов - содействовать развитию регуляторных институтов и законодательства", - отметила она.

Э.Сюле добавила, что CEER и Евросоюз намерены продолжить поддержку реформ, запланированных в электроэнергетическом секторе Азербайджана, поскольку европейские страны уже имеют значительный опыт в области либерализации энергетических рынков.

"Мы будем поддерживать эти реформы и готовы поделиться европейским опытом", - подчеркнула она.