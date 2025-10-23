Игра под давлением: чего не хватило "Карабаху" в Бильбао?

"Карабах" потерял первые очки в основной сетке Лиги чемпионов. Выезд в Бильбао обернулся поражением со счетом 1:3. Несмотря на то, что гости первыми забили гол, "Атлетик" смог переломить ход поединка, тогда как игра агдамцам откровенно не удалась. Но это обстоятельство не должно особенно расстраивать, учитывая феноменальное выступление на старте турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в какой-то степени чемпион Азербайджана отправился в Испанию под грузом некоторого психологического давления. Победы над "Бенфикой" и "Копенгагеном" породили большие ожидания, что в целом объяснимо. Но верно и то, что игра на игру не приходится, особенно если говорить о главном клубном соревновании Старого Света, где для достижения успеха надо показывать высокие стандарты футбола, проявлять характер, биться на каждом участке поля. В этом смысле "Карабах" только учится, набирается опыта - по-другому и быть не может. Команда во второй раз выступает в основном этапе Лиги чемпионов и уже добилась многого. А победы заставляют соперников еще пристальнее изучать подопечных Гурбана Гурбанова - о недооценке речи больше не идет.

И в этом смысле "Атлетик" хорошо подготовился к приезду "Карабаха". Но первые минуты остались именно за гостями, когда Леандро Андраде воспользовался ошибкой Айтора Паредеса и открыл счет уже на 50-й секунде. Возможно, именно ранний гол впоследствии сыграл злую шутку с агдамцами, так как баски выдерживали свою генеральную линию - оказывали давление как с мячом, так и без него. "Карабаху" же сложно было действовать с такой интенсивностью, поэтому команда не преуспела в созидании и совершала много несвойственных ошибок. Если хозяев поначалу подводила реализация, то перед уходом на перерыв они смогли восстановить равновесие, когда Горка Гурусета, откликнувшийся на передачу из глубины, пробил Матеуша Кохальски.

Во втором тайме "Атлетик" усилил натиск, тогда как у чемпиона Азербайджана окончательно расклеилась игра в пас, возникали огромные трудности с выходом из обороны. Баски включили тот футбол, который демонстрируют весь сезон - с мощным прессингом и постоянным давлением. К тому же сработали замены Эрнесто Вальверде: Роберто Наварро спустя считанные минуты после появления на поле поразил ворота "Карабаха" эффектным ударом в "девятку".

Надо отдать должное гостям, которые не собирались мириться с поражением. Ничью мог принести Алексей Кащук, перекинувший голкипера, но мяч с "ленточки" вынес Паредес, реабилитировавшийся за свой ляп в самом начале встречи. Не сумев забить, агдамцы получили третий мяч в свои ворота - дубль оформил Гурусета, воспользовавшись отскоком после углового и установив окончательный счет 3:1.

Неудача в Бильбао во многом была прогнозируема - разница в классе все же есть. Об этом сказал и Гурбан Гурбанов: "Уровень мастерства у соперника был выше нашего. Возможно, мы допустили больше ошибок и столкнулись с большим давлением на команду. Но причину поражения будем искать в себе, потому что были моменты, в которых надо было действовать более хладнокровно и точно. "Атлетику" подобное привычнее, так как они играют при таком давлении и динамике весь сезон. Мы же, хотим или нет, готовимся к таким матчам не на желаемом уровне".

"Карабах" опустился на 13-е место, имея в активе 6 очков. Следующим соперником станет "Челси", который проведет матч в Баку 5 ноября.