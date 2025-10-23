https://news.day.az/world/1790157.html Трамп высказался об использовании Tomahawk Только США знают, как использовать ракеты Tomahawk, заявил американский президент Дональд Трамп. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, американские военные обучаются использованию ракет большой дальности в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.
Трамп высказался об использовании Tomahawk
Только США знают, как использовать ракеты Tomahawk, заявил американский президент Дональд Трамп.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, американские военные обучаются использованию ракет большой дальности в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.
"Единственный способ - если запускать их будем мы, но мы этого делать не собираемся", - подчеркнул он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре