Трамп высказался об использовании Tomahawk

Только США знают, как использовать ракеты Tomahawk, заявил американский президент Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, американские военные обучаются использованию ракет большой дальности в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами.

"Единственный способ - если запускать их будем мы, но мы этого делать не собираемся", - подчеркнул он.