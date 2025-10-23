Азербайджанская музыка покорила гостей международного фестиваля в Таджикистане

В столице Таджикистана, Душанбе, завершились V Международный симпозиум и музыкальный фестиваль "Фалак и государственная независимость: от возрождения к мировому признанию", организованные министерством культуры Таджикистана. Форум стал ярким культурным событием, собравшим исполнителей и исследователей традиционной музыки из разных стран.

На заключительной церемонии фестиваля с большим успехом выступили солисты Международного центра мугама. Заслуженные артисты Тарана Алиева и Тогрул Асадуллаев, тарист, лауреат Президентской премии Ровшан Гурбанов, ханенде Гусейн Меликов и исполнитель на нагаре Эмин Джабраилов представили насыщенную программу, включающую образцы азербайджанского мугама, теснифы и народные песни.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе МЦМ.

Звучание мугама, его изысканные интонации и глубокая эмоциональность покорили публику. Таджикские слушатели встречали азербайджанских артистов бурными аплодисментами, а музыкальный диалог двух народов стал настоящим украшением вечера.

За высокий профессионализм и весомый вклад в продвижение национальных культурных ценностей солисты Международного центра мугама были награждены дипломом министерства культуры Таджикистана.

Фестиваль в Душанбе стал не просто творческой встречей, а мостом дружбы между народами, где музыка вновь доказала свою силу объединять сердца.