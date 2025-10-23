В Баку организовано "вкусное путешествие" в честь Международного дня шеф-поваров

Международный день шеф-поваров (кулинаров) Бакинская ассоциация кулинаров провела в Реабилитационном центре для детей с синдромом Дауна. Программа включала кулинарный мастер-класс, вручение подарков, музыкальные выступления, танцы и интерактивные игры, создавая для детей атмосферу радости и вдохновения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии председатель Гильдии кулинаров Азербайджана и Бакинской ассоциации кулинаров, мастер международного класса Илькин Акберзаде отметил, что в этот день по всему миру кулинары объединяются, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs, WACS) с целью чествования этой профессии и привлечения молодых специалистов. Сама организация Worldchefs насчитывает более 10 миллионов членов - представителей поварской профессии из 100 ассоциаций со всего мира. Празднование проходит в более чем 70 странах.

Согласно ежегодной программе WACS, тема этого года - Food Explorers (Исследователи еды). В ходе "вкусного путешествия" дети учились использовать полезные продукты, готовить здоровые блюда, открывали радость творчества и понимание заботы о планете.