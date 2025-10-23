В Баку представили коллекцию к 200-летию Мирзы Гадима Иревани

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось яркое и символичное событие - презентация новых почтовых марок, выпущенных ООО "Азерпочт" по инициативе музея в честь 200-летия со дня рождения выдающегося художника Мирзы Гадима Иревани, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На церемонии собрались представители науки и культуры, общественные деятели, дипломаты и искусствоведы. Атмосфера была наполнена духом уважения к великому мастеру, чьи произведения стали гордостью азербайджанской и мировой живописи.

В приветственном слове директор музея Ширин Меликова подчеркнула, что распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании юбилея художника на государственном уровне является важным шагом в деле сохранения, изучения и популяризации наследия великого художника среди широкой общественности, а представленные почтовые марки - ценным вкладом в план мероприятий юбилейного года.

Заведующая отделом почтовых марок ООО "Азерпочт" Ситара Гусейнова отметила, что выпуск коллекционных марок - это не просто филателистическая акция, а дань уважения великому мастеру, соединившему восточную традицию с индивидуальной художественной выразительностью.

В торжественной церемонии "гашения" марок приняли участие заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, и.о. председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев и директор музея Ширин Меликова.

На марках изображены знаменитые произведения Мирзы Гадима Иревани - "Воин", "Портрет каджарской принцессы Мах Талят ханум", "Портрет знатной женщины", "Портрет каджарского принца Веджиуллы Мирзы" и "Фатали шах". Эти работы, относящиеся к разным периодам творчества художника, поражают сочетанием тонкого реализма, глубокого психологизма и удивительной декоративности.

На время презентации оригиналы портретов из коллекции музея также были выставлены в зале, что позволило гостям увидеть живое наследие Мастера и ощутить связь между искусством, временем и современной культурной памятью.

В завершение вечера прозвучали мелодии древних мугамов и народных песен - Ансамбль старинных музыкальных инструментов под руководством народного артиста Азербайджана Муниса Шарифова представил концертную программу, ставшую музыкальным акцентом этого вдохновляющего вечера.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az