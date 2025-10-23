Белый дом указал на нетерпимость США к контрабанде наркотиков

Администрация президента США Дональда Трампа не станет мириться с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и любых других стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Мы четко дали понять, эта администрация не намерена мириться с тем, что международные наркотеррористические организации занимаются контрабандой наркотиков в Соединенные Штаты и что эти картели со временем стали более хорошо вооруженными, организованными и жестокими", - сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что от наркотиков ежегодно гибнут десятки тысяч американских граждан.

"Вот в каком положении мы сейчас находимся в отношении Венесуэлы, а также любой другой страны, которая целенаправленно направляет наркотеррористов в США для доставки наркотиков", - резюмировала Ливитт.