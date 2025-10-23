ЛЕ: "Фенербахче" одержал победу над "Штутгартом", "Бранн" разгромил "Рейнджерс"

Завершен матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались "Гоу Эхед Иглс" (Девентер, Нидерланды) и "Астон Вилла" (Бирмингем, Англия). Победу со счетом 2:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе "Де Аделарсхорст" (Девентер, Нидерланды).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Эванн Гессан на четвертой минуте вывел гостей вперед, Матис Сюре на 42-й минуте сравнял счет, Матс Дейл забил победный гол на 61-й минуте.

В параллельных матчах:

Турецкий "Фенербахче" дома минимально обыграл немецкий "Штутгарт" - 1:0.

Бельгийский "Генк" и испанский "Бетис" разошлись миров, не сумев распечатать ворота друг друга - 0:0.

Венгерский "ФКСБ" на своем поле уступил итальянской "Болонье" - 1:2.

Португальская "Брага" у себя уверенно одолела сербскую "Црвену Звезду" - 2:0.

Французский "Лион" в родных сенах расправился со швейцарским "Базелем" - 2:0.

Австрийский "Ред Булл Зальцбург" и венгерский "Ференцварош" выдали матч с пятью забитыми мячами, в котором сильнее оказалась гостевая команда - 2:3.

Норвежский "Бранн" у себя разгромил шотландский "Рейнджерс" - 3:0.