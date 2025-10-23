Арцвик, не тормози, огласи весь список!

Автор: Акпер Гасанов

Перефразируя известный афоризм, хочу ответственно заявить, что если бы секретаря парламентской фракции оппозиционного блока "Армения" Арцвика Минасяна не существовало, то его стоило бы придумать. Уж больно "полезным идиотом" он оказался. Именно он, выступая на заседании Национального Собрания соседней страны, в ходе обсуждения судьбы тарифов, регуляторов и прочих мудреных вещей, вдруг выкатил жемчужину самораскрытия.

"Нагорный Карабах ежегодно обеспечивал в среднем 25% пшеницы, импортируемой в Армению - 50-80 тысяч тонн в год", - торжественно объявляет Арцвик Минасян и явно считает себя достойным "бурных и продолжительных аплодисментов". В реальности же, этот оратор в деталях описывает масштаб чужой "экономической деятельности" и превращает хвалебные мифы прежней армянской власти в нечто, совсем иного рода.

Начнём с простого: если у вас в распоряжении 50-80 тысяч тонн пшеницы в год - это серьезная экономическая операция. Это цепочка закупок, логистики, переработки, реализации. Это рынки, контракты, теневая бухгалтерия и, возможно, чьи-то весьма уютные банковские счета. И здесь Минасян, скорее всего и сам того не желая, указал масштаб экономических преступлений Армении против Азербайджана.

Да, нет никакого "Нагорного Карабаха", а есть Карабахский экономический район Азербайджана. Это земли, более четверти века, находившиеся под армянской оккупацией. Где, как громогласно признал Арцвик, осуществлялся регулярный и масштабный грабеж азербайджанской пшеницы. При этом, ему явно не стоит скромничать и в чем-то себя ограничивать. Мы ждем от Минасяна новых "подвигов".

Ведь, украденная азербайджанская пшеница - это лишь верхушка айсберга. Если считать честно, а Минасян сам как бы призывает к честности - то следовало бы вспомнить и о древесине, и о медной руде, и о еще множестве природных богатств, которые, судя по всему, "переместились" с временно оккупированных территорий Азербайджана в руки тех, кто считал себя "хозяином положения" в Армении.

Кто наживался на этом? Здесь начинается самое вкусное для наблюдателя. По одну сторону - "карабахская хунта", большинство лидеров которой ныне регулярно дают показания в Бакинском военном суде. Кстати, заявление Минасяна прозвучало весьма кстати, в плане очередного подтверждения варварской и грабительской политики Армении по отношению к Азербайджану. И оно вполне может быть приобщено к делу лидеров "карабахской хунты".

В любом случае, по другую сторону - не понесшие пока никакого наказания армянские политики и бизнесмены, для которых статус-кво, при котором можно было грабить временно оккупированные территории, было своеобразным Клондайком и Эльдорадо. И тут даже как-то удивляешься "скромности" Арцвика. Вместо того, чтобы гордо признать масштаб и природу системы грабежа всего азербайджанского, раскрыв все имена участвовавших в данной схеме, Минасян останавливается на всего одной детали этого процесса, этой схемы.

Но ведь, сказав "а", нужно выдавить из себя и "б" и все иные буквы алфавита армянского грабежа временно оккупированных азербайджанских земель. Действуя строго в рамках логики пословицы "раз пошла такая пьянка - режь последний огурец", Минасян мог бы, с чувством, тактом и расстановкой поведать про личную роль во всех этих преступлениях таких фигур, как Роберт Кочарян и Серж Саргсян. В противном случае, какой-то саргсяновский "растущий внутрь огурец" получается. Да и за самим Арцвиком может закрепиться погоняло "Половинчатый".

Так что, не тормози, Арцвик! Режь правду-матку по полной! Огласи не только весь список грабителей временно оккупированных территорий Азербайджана, но и полную калькуляцию по данному вопросу. Умножив ежегодно награбленную пшеницу и все прочее на количество лет, что наши земли находились под армянской оккупацией. Понимаю, что все награбленное охватить взором Минасяна не получится, но хотя бы приблизительную сумму он назвать может.

Уверен, что речь там пойдет о миллиардах долларов. И, если Арцвик, классически выйдя в ходе "расследования" на самого себя, то есть на государство Армения, признает и это, то я лично готов оплатить панихиду по нему в Армении. Ведь не сложно предсказать, каким будет жизненный финал этого глашатая внезапной правды. Впрочем, даже после нынешних его откровений, у Арцвика может резко измениться походка...