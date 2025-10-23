ФБР арестовало чемпиона NBA

Главный тренер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Биллапс арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) в рамках расследования незаконной деятельности в сфере покера и предполагаемой подтасовке результатов игр, связанных с мафиозными структурами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ESPN.

Расследование ФБР затрагивает несколько известных фигур в мире баскетбола. Дело Биллапса связано с недавним арестом игрока "Майами Хит" Терри Розье, которого обвиняют в нелегальных ставках на матчи с собственным участием. Все задержания являются частью комплексной операции против сети нелегальных азартных игр.

"Это одна из самых наглых коррупционных схем в спорте", - заявил прокурор Джозеф Ночелла-младший.

Биллапс должен предстать перед судом в течение ближайших часов

49-летний Биллапс назначен на пост главного тренера "Портленда" в 2021 году. За свою игровую карьеру он заработал чемпионский титул в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) 2004 года в составе "Детройт Пистонс" и принял пять раз участие в Матчах всех звезд.