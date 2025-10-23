Сколько сербских компаний работают в Азербайджане?

Рост взаимного товарооборота между Азербайджаном и Сербией, организация деловых миссий и расширение связей между предпринимателями отвечают стратегическим интересам двух стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на 9-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и Азербайджано-сербском бизнес-форуме в столице Сербии, Белграде.

Министр подчеркнул, что Сербия является важным партнером Азербайджана в Юго-Восточной Европе.

"В предстоящий период реализация совместных проектов в таких областях, как экономика, финансы, промышленность, туризм, транспорт и энергетика, еще больше расширит это сотрудничество", - сказал он.

Было отмечено, что в настоящее время в Азербайджане действуют 9 сербских компаний, а ведущие азербайджанские строительные компании успешно реализуют крупные дорожные проекты в Сербии. С.Бабаев отметил, что интерес сербских компаний к восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана приветствуется, и сотрудничество в этой сфере будет способствовать дальнейшему углублению экономических отношений.