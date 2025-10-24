В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят популярную игру

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стал доступен психологический хоррор Fear the Spotlight.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, найти игру можно на главной странице в разделе "Бесплатные игры".

Проект от студии Cozy Game Pals, изданный Blumhouse Games, получил высокие оценки критиков - 83 балла из 100 на Metacritic, а его пользовательский рейтинг в Steam имеет 97% положительных отзывов.

Fear the Spotlight выполнена в стиле игр эпохи PlayStation One и сочетает элементы классического хоррора и психологической драмы. Главная героиня - школьница Вивиан - вместе с подругой отправляется в заброшенное учебное заведение, чтобы провести спиритический сеанс. Однако ритуал принимает неожиданный поворот: подруга исчезает, а сама Вивиан сталкивается с чередой необъяснимых и пугающих событий.

Игрокам предстоит исследовать тёмные коридоры школы, решать головоломки и скрываться от сверхъестественного существа. В центре истории - попытка героини раскрыть тайну трагедии, произошедшей в здании много лет назад.

Получить игру бесплатно можно в Epic Games Store до 30 октября, после чего в сервисе начнется раздача Bendy and the Ink Machine и Five Nights at Freddy's: Into the Pit.