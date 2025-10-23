Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества

На встрече в министерстве экономики Азербайджана с делегацией Турции были рассмотрены возможности укрепления сотрудничества между деловыми кругами стран.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве экономики.

Заместитель министра экономики Самед Баширли провел встречу с председателем правления Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) Айгюн Аттар и председателем Турецко-азербайджанского делового совета (DEİK) Сельджуком Акатом. Во встрече также приняли участие представители турецких компаний, работающих в сфере промышленности, недвижимости, финансов, банковского дела и других сферах. Было подчеркнуто, что Фонд, созданный по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, вносит вклад в развитие межстрановых культурных и экономических связей.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Турцией в различных секторах экономики. Была представлена ​​информация о благоприятной инвестиционной и деловой среде, созданной в нашей стране, возможностях для бизнеса на освобожденных территориях, а также были рассмотрены перспективы взаимовыгодного партнерства. Турецкие бизнес-субъекты выразили заинтересованность в деятельности и использовании возможностей бизнес-среды в Азербайджане.