Моего товарища по плену убили, играя в "рулетку"

23 октября в Бакинском военном суде продолжается оглашение показаний обвиняемых по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, оглашены показания обратившихся в суд потерпевших, не присутствующих на судебном заседании по уважительной причине.

Согласно оглашенному показанию Азада Кямал оглу Таирова, допрошенного в качестве потерпевшего, один его зуб был выбит в результате сильного удара по рту прикладом автоматического оружия, нанесенного сотрудником полиции по имени Максим во время нахождения в армянском плену. Максим также тушил зажженную сигарету, прижимая ее к его шее. Также Максим играл в "рулетку" с товарищами Азада Таирова по плену, вставив патрон в барабанный пистолет и стреляя из него. То есть, они приставили пистолет по очередности сначала к его голове, затем к голове Шахлара Гурбанова и нажали на курок. В обоих случаях выстрелов не было. Но, когда они приставили пистолет к голове Таги Байрамова и нажали на курок, он был убит. Тело убитого Таги Байрамова по требованию армянских военных было вывезено к реке и там захоронено.

Согласно оглашенному показанию Тельмана Бабир оглу Зейналова, он получил ранение в результате разрыва противопехотной мины во время проведения разминирования на открытой местности в селе Мехдили Джебраильского района вместе с коллегами.

Следующее показание относится к Бахрузу Тапдыг оглу Насирову. Согласно ему, он получил ранение во время проведения вместе с коллегами операции по разминированию в селе Мехдили Джебраильского района в результате разрыва мины, преднамеренно установленной Арменией во время оккупации.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.