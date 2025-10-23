https://news.day.az/society/1790194.html Международные путешественники в Шуше - ФОТО Международные путешественники в рамках очередного визита в Карабах посетили город Шуша. Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, сначала гости осмотрели центр города, где побывали у памятников Узеиру Гаджибейли и Хуршудбану Натаван, подвергшихся обстрелу армянской стороной.
Международные путешественники в рамках очередного визита в Карабах посетили город Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, сначала гости осмотрели центр города, где побывали у памятников Узеиру Гаджибейли и Хуршудбану Натаван, подвергшихся обстрелу армянской стороной.
В рамках визита путешественники также планируют посетить ряд достопримечательностей Шуши.
