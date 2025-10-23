Международные путешественники в Шуше

Международные путешественники в рамках очередного визита в Карабах посетили город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, сначала гости осмотрели центр города, где побывали у памятников Узеиру Гаджибейли и Хуршудбану Натаван, подвергшихся обстрелу армянской стороной.

В рамках визита путешественники также планируют посетить ряд достопримечательностей Шуши.

Новость обновляется