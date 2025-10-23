Средний коридор открывает новые возможности для Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина обладает потенциалом превратиться в региональный торговый хаб, но для этого важны не только инфраструктура, но и современные логистические инструменты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU), об этом заявил президент IRU Раду Динеску на третьей Международной логистической конференции в Сараево.

Отмечается, что Третья логистическая конференция, организованная членом IRU - AIRH (Ассоциация автомобильного и международного транспорта Боснии и Герцеговины), собрала лидеров отрасли и международных экспертов для обмена опытом внедрения инновационных логистических решений в различных секторах.

Согласно информации, в своей вступительной речи президент IRU Раду Динеску заявил: "Босния и Герцеговина может стать региональным торговым хабом при правильном сочетании инфраструктуры и "мягких мер", учитывая её стратегическое положение".

"Инструменты, основанные на международных и региональных стандартах, такие как транзитная система TIR, могут оказать огромное влияние. Они могут стать решающим фактором между маршрутом, который эффективен и безопасен, и тем, который таковым не является", - добавил он.

Подчеркивается, что глобальная система TIR сокращает время транзита на границах до 92% и снижает транспортные расходы до 50%.

"Учитывая новые возможности, которые открывают изменяющиеся торговые коридоры, призываю вас обратить внимание на эти инструменты для повышения эффективности логистики в Боснии и Герцеговине", - сказал Раду Динеску.

Как сообщает IRU, в ходе дискуссий также обсуждались глобальные тенденции, формирующие торговлю и транспорт, включая быстрое развитие Среднего коридора и Иракской дороги развития. Оба маршрута переопределяют сухопутные связи между Ближним Востоком, Турцией и Европой.

"ЕС составляет почти 65% торговли Боснии и Герцеговины. Но как страна - ворота в ЕС и с амбициями стать региональным торговым хабом, Босния и Герцеговина также должна смотреть на восток, учитывая растущие объёмы торговли, поступающие в Европу через Турцию, Средний коридор и Иракскую дорогу развития", - сказал Раду Динеску.

Говорится, что эти развивающиеся коридоры открывают новые возможности для Боснии и Герцеговины занять ключевое место в Восточно-Западной торговле.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.