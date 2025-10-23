В Шанхае состоялся грандиозный концерт азербайджанских музыкантов

В рамках 24-го Шанхайского международного художественного фестиваля в Китае состоялся грандиозный концерт коллектива Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при участии Бакинского государственного камерного оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, а также солистов - народной артистки Азербайджана, пианистки Егяны Ахундовой и лауреата международных конкурсов Назрин Асланлы (скрипка), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В концертной программе были представлены жемчужины азербайджанской и мировой классической музыки. Прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Фархада Бадалбейли, Тофига Гулиева, Вольфганга Амадея Моцарт, Бенджамина Бриттена, Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Астора Пьяццолла, Феликса Мендельсона.

Концерт стал настоящим праздником азербайджанской музыки и культуры, соединив в себе традиции и современность, восточную утончённость и европейскую классику. Вечер прошёл с аншлагом - публика восторженно встречала каждый номер, бурными аплодисментами и овациями.

Каждое произведение становилось отдельной музыкальной историей - от лиричных и задушевных мелодий до мощных оркестровых полотен. Особое восхищение вызвало мастерство азербайджанских музыкантов, которые покорили китайскую публику тонкостью интерпретаций и эмоциональной глубиной исполнения.

Выступление стало ярким примером культурного диалога между Азербайджаном и Китаем, укрепив творческие связи между двумя странами. Мероприятие ещё раз подтвердило высокий международный уровень азербайджанского исполнительского искусства и его признание на мировой сцене.