Хорошая новость для более чем 300 тысяч граждан

С 2026 года в Азербайджане планируется установить минимальный прожиточный минимум и показатель потребностей на уровне 300 манатов. Введение нового показателя потребностей имеет важное значение с точки зрения увеличения ежемесячного размера адресной социальной помощи и расширения возможностей её получения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, повышение показателя потребностей приведет к тому, что со следующего года размер помощи, получаемой гражданами в рамках программы адресной социальной помощи, также увеличится.

Депутат добавил, что повышение показателя потребностей создаст возможность для большего числа семей обратиться за социальной помощью.

Например, если в семье пять человек, а их официальный ежемесячный доход составляет 900 манатов, то в этом году показатель потребностей для семьи составляет 1 425 манатов (5 человек × 285 манатов). В этом случае разница между расходами семьи и доходом составляет 525 манатов, и именно эту сумму семья может получать в виде ежемесячной социальной помощи от государства.

С повышением показателя потребностей до 300 манатов в следующем году эта разница также увеличится. Таким образом, показатель потребностей для той же семьи составит 1 500 манатов (5 человек × 300 манатов), и при неизменном доходе размер получаемой помощи возрастет до 600 манатов (1 500 манатов − 900 манатов).

В настоящее время 80 300 малообеспеченных семей, включающих 353 300 человек, получают адресную государственную социальную помощь. Это означает, что повышение показателя потребностей принесет пользу значительному числу семей.

