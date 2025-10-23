Пашинян заявил, что Армения выходит из блокады благодаря Азербайджану

Решение Азербайджана снять все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению означает, что Армения постепенно выходит из блокады.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства Армении 23 октября.

"Вскоре в структуре нашей экономики произойдут кардинальные изменения. Уже два дня обсуждается, что Азербайджан объявил о снятии ограничений на транзит товаров в Армению. Это очень важное решение, которое показывает, что Вашингтонская декларация и достигнутые договоренности - не просто декларация, как пытаются представить. Иными словами, это декларации, которые принесли конкретные результаты", - заявил премьер-министр.

Никол Пашинян заметил, что о негативных явлениях всегда говорят, а позитивные остаются без внимания.

"Когда в селе раздаётся выстрел, на следующий день во всех социальных сетях разгораются бурные обсуждения, но когда в селе долгое время не слышно выстрелов, никто об этом не говорит. Есть люди, которые говорят: "Армения разваливается". Эти люди просто не знают Армению. В Армении есть институты, организации, политические философии, которые живут формулой развала Армении. Иными словами, их форма взаимоотношений, объект их деятельности - развал Армении, а если Армения не развалится, то для них нет поля деятельности. Следовательно, чтобы обеспечить хотя бы небольшое поле деятельности, необходимо обосновать, что Армения разваливается, но это уже невозможно, и вчерашний парламентский зал с пустыми креслами оппозиции - тому подтверждение", - сказал Никол Пашинян, имея в виду сессию вопросов и ответов с правительством в парламенте, в которой не участвовали депутаты оппозиции.

Премьер-министр добавил, что не следует создавать впечатление, будто проблем нет или что правительство их не видит. Премьер-министр подчеркнул, что никто не знает о проблемах Армении так как правительство.