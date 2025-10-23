Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,5 доллара США, или на 1,7%, составив 63,45 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,07 доллара США, или 1,8%, и составила 61,51 доллара США.

Цена на нефть марки URALS выросла на 1,11 доллара США, или 1,11%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 50,40 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,12 доллара США, или 1,8%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,21 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.