В Баку начал работу первый шоурум обувного бренда CAMPER, который благодаря своей прочности и оригинальному внешнему виду занимает лидирующие позиции в мировом производстве обуви и по сей день. CAMPER, расположенный в самом центре Баку, на первом этаже первого в стране торгового центра Park Boulevard, ждёт всех ценителей вкуса, качества и уверенной походки.

На большую часть своей обуви CAMPER предоставляет пожизненную гарантию производителя (минимальный срок гарантии - 2 года). Это свидетельствует о высоком качестве продукции и внимании к своим клиентам.

История бренда CAMPER

Компания была основана в 1877 году семьёй FLUXA в Испании. В 1975 году Лоренцо Флюкса, представитель семьи FLUXA в четвёртом поколении, основал бренд CAMPER на испанском острове Майорка.

Развитие бренда

В 1980-х годах бренд CAMPER стал популярным в Испании и получил известность по всей стране. После этого CAMPER вышел на мировые рынки. В 1992 году компания открыла свой первый зарубежный магазин в Париже. Затем компания расширила свою сеть, изучив предложения поступившие из таких городов, как Лондон, Милан и Токио. В настоящее время около 500 магазинов компании функционируют в​​более чем в 50-ти странах мира.

Значение названия CAMPER

Слово "Camper" в переводе с каталонского означает "крестьянин" или "экскурсант". Это отражает важность простого, удобного и функционального дизайна обуви бренда.

Первый дизайн CAMPER как бренда

Одним из первых и самых известных дизайнов Camper стали туфли Camaleon. Camaleon известен во всем мире по сей день своей простотой и комфортом.

Философия CAMPER

В обуви Camper традиционное мастерство и современные технологии производства сочетаются с креативным дизайном. Это основа философии производства.

Производственная продукция и технологии CAMPER

Для производства обуви используется высококачественная телячья кожа - Premium Calfskin. Эта кожа предназначена для производства обуви люксовых брендов. Обувь Camper производится с использованием современных технологий, таких как Gore-Tex, Hydro Shield, Ortholite Recycled, XL Extralight и Vibram.

CAMPER сегодня

Camper сегодня один из ведущих обувных брендов в современном мире моды, а также производитель аксессуаров и одежды.

CAMPER - один из лидеров среди брендов, которые известные деятели мировой моды предпочитают использовать в своей повседневной жизни. Бренд неоднократно занимал лидирующие позиции в различных опросах на популярном канале Fashion TV.

Делайте уверенные шаги с CAMPER. Шаги с CAMPER - твердые и надежные.

Адрес: пр. Нефтяников, ТЦ "Парк Бульвар"

Контактный телефон: 099 339 91 71.