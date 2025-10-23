В Баку начал работу первый шоурум обувного бренда CAMPER - ФОТО (R)
В Баку начал работу первый шоурум обувного бренда CAMPER, который благодаря своей прочности и оригинальному внешнему виду занимает лидирующие позиции в мировом производстве обуви и по сей день. CAMPER, расположенный в самом центре Баку, на первом этаже первого в стране торгового центра Park Boulevard, ждёт всех ценителей вкуса, качества и уверенной походки.
На большую часть своей обуви CAMPER предоставляет пожизненную гарантию производителя (минимальный срок гарантии - 2 года). Это свидетельствует о высоком качестве продукции и внимании к своим клиентам.
История бренда CAMPER
Компания была основана в 1877 году семьёй FLUXA в Испании. В 1975 году Лоренцо Флюкса, представитель семьи FLUXA в четвёртом поколении, основал бренд CAMPER на испанском острове Майорка.
Развитие бренда
В 1980-х годах бренд CAMPER стал популярным в Испании и получил известность по всей стране. После этого CAMPER вышел на мировые рынки. В 1992 году компания открыла свой первый зарубежный магазин в Париже. Затем компания расширила свою сеть, изучив предложения поступившие из таких городов, как Лондон, Милан и Токио. В настоящее время около 500 магазинов компании функционируют вболее чем в 50-ти странах мира.
Значение названия CAMPER
Слово "Camper" в переводе с каталонского означает "крестьянин" или "экскурсант". Это отражает важность простого, удобного и функционального дизайна обуви бренда.
Первый дизайн CAMPER как бренда
Одним из первых и самых известных дизайнов Camper стали туфли Camaleon. Camaleon известен во всем мире по сей день своей простотой и комфортом.
Философия CAMPER
В обуви Camper традиционное мастерство и современные технологии производства сочетаются с креативным дизайном. Это основа философии производства.
Производственная продукция и технологии CAMPER
Для производства обуви используется высококачественная телячья кожа - Premium Calfskin. Эта кожа предназначена для производства обуви люксовых брендов. Обувь Camper производится с использованием современных технологий, таких как Gore-Tex, Hydro Shield, Ortholite Recycled, XL Extralight и Vibram.
CAMPER сегодня
Camper сегодня один из ведущих обувных брендов в современном мире моды, а также производитель аксессуаров и одежды.
CAMPER - один из лидеров среди брендов, которые известные деятели мировой моды предпочитают использовать в своей повседневной жизни. Бренд неоднократно занимал лидирующие позиции в различных опросах на популярном канале Fashion TV.
Делайте уверенные шаги с CAMPER. Шаги с CAMPER - твердые и надежные.
Адрес: пр. Нефтяников, ТЦ "Парк Бульвар"
Контактный телефон: 099 339 91 71.
