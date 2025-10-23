Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Премьер-министру Венгрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Венгрии.

Нынешний уровень межгосударственных отношений с дружественной страной и нашим стратегическим партнером Венгрией вызывает удовлетворение. Несомненно, взаимные визиты, регулярные контакты, наше тесное сотрудничество создают условия для более быстрого развития и укрепления этих отношений.

Круг вопросов, стоящих в настоящее время в нашей двусторонней повестке, весьма широк. Отрадно, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией с каждым днем углубляется, плодотворные партнерские отношения в энергетической сфере развиваются по восходящей линии. Интенсивность нашего политического диалога играет важную роль в наполнении новым содержанием нашего взаимодействия во всех сферах.

Хотел бы особо отметить наше взаимодействие в рамках международных организаций, в частности, Организации тюркских государств. Наше участие в этом году в саммитах организации - мое в Будапеште, а Ваше в Габале - свидетельствует о том значении, которое мы придаем дальнейшему укреплению единства и солидарности между нашими народами и государствами, расширению наших связей в многосторонней плоскости.

Уверен, что и мы впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление и углубление дружеских отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией в соответствии с волей наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в государственной деятельности, дружественному народу Венгрии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.