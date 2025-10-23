Акции Tesla падают

Акции компании Tesla упали на 3%, поскольку квартальная прибыль производителя электромобилей не оправдала рыночных ожиданий, несмотря на рекордные продажи. На это повлиял рост издержек и сокращение регулирующих льгот.

Как сообщает Day.Az, четвертый подряд спад прибыли компании показывает, что даже Tesla не застрахована от кризиса издержек, охватившего автомобильный сектор.

Постоянные заявления Илона Маска о будущем, основанном на искусственном интеллекте, робототехнике и технологиях автономного вождения, подогрели энтузиазм инвесторов и способствовали росту акций Tesla: с начала года компания выросла почти на 9%. Акции Tesla по-прежнему занимают лидирующие позиции в группе "Великолепной семерки" компаний с высокой капитализацией.

Чтобы противостоять падающему спросу, в начале этого месяца Tesla запустила урезанные "стандартные" версии своих Model Y и Model 3, снизив цены до 5500 долларов.

Несмотря на усиленное внимание инвесторов, последний отчет Tesla пролил мало света на огромные затраты и неопределенные сроки реализации ее амбиций в области искусственного интеллекта и беспилотного вождения.

Аналитики утверждают, что предстоящее голосование Tesla по вопросу компенсации Илона Маска на сумму 1 триллион долларов может сыграть решающую роль в его сохранении на посту генерального директора компании.