Apple практически остановила выпуск одной модели iPhone
Американская корпорация Apple сократила объемы производства iPhone Air до минимума. Об этом сообщает Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Источники агентства выяснили, что IT-гигант из США не заинтересован в выпуске ультратонкого смартфона и в очередной раз снизил темпы производства. По их словам, iPhone Air находится на том же уровне, что и устройства на стадии завершения производства, то есть смартфон выпускают небольшими партиями.
В материале говорится, что доля Air среди всех новых смартфонов Apple на производстве составляет менее 10 процентов. То есть лишь каждый 10-й произведенный Apple телефон этой осенью оказался iPhone Air. Компания почти остановила выпуск модели из-за низкого спроса.
"Напротив, спрос на модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro превзошел все ожидания", - заявили инсайдеры. По их информации, Apple даже увеличила заказ на выпуск базовой модели iPhone 17 на 5 миллионов единиц. При этом источники Nikkei Asia заметили, что компания Тима Кука не сильно расстроена из-за провала iPhone Air. В корпорации считают, что ультратонкий аппарат вышел для того, что "проложить путь" для первого складного iPhone, который будет иметь похожую конструкцию.
