Вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Севиль Микаилова выступила на Общих дебатах 151-й Ассамблеи IPU в Женеве на тему "Соблюдение гуманитарных норм и поддержка гуманитарных действий в условиях кризиса" в Женеве (Швейцария), сообщает в четверг Day.Az.

В своём выступлении С. Микаилова в частности отметила, что Азербайджан выступает за многосторонний и инклюзивный подход к глобальным гуманитарным действиям.

"Азербайджан привержен защите прав человека в условиях конфликтов. С 2002 года страна является основным соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Пропавшие без вести лица" и поддерживает резолюцию Комиссии ООН по положению женщин "Об освобождении женщин и детей, захваченных в заложники в вооружённых конфликтах". В сентябре 2023 года Азербайджан провёл первую международную конференцию, посвященную пропавшим без вести лицам и приуроченную к Международному дню жертв насильственных исчезновений", - добавила С. Микаилова.

Депутат, в частности, заявила, что парламенты играют ключевую роль в реагировании на гуманитарные кризисы.

По ее словам, необходимо мобилизовать политическую волю, продвигать инклюзивное управление и активизировать общественный диалог. Крайне важно применять многоуровневый, инклюзивный и справедливый подход.

"Парламенты должны действовать совместно, чтобы мобилизовать международные организации для оперативного реагирования и сохранять вопросы гуманитарной помощи в центре международного внимания. Межпарламентский союз, со своей стороны, мог бы рассмотреть возможность создания рабочей группы или проведения чрезвычайного заседания для устранения существующих пробелов", - подчеркнула С. Микаилова.

Отметим, что 151-я Ассамблея IPU проходит в Женеве с 19 по 23 октября. В ходе Ассамблеи собираются все статутные органы IPU, включая Руководящий совет, постоянные комитеты, Комитет парламентариев по правам человека, Комитет по вопросам Ближнего Востока, Форум женщин-парламентариев и Форум молодых депутатов.