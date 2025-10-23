В Грузии задержан родственник бывшего главы СГБ

Близкий родственник экс-главы Службы государственной безопасности Грузии Григола Лилуашвили - Андриа Лилуашвили задержан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом было сказано на специальном брифинге в Генеральной прокуратуре Грузии.

Андриа Лилуашвили обвиняется в легализации нелегальных доходов в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.

Отметим, недавно при обысках в домах Григола Лилуашвили и других бывших высокопоставленных лиц было изъято более 7 миллионов долларов наличными, дорогие ювелирные украшения и наручные часы, произведения искусства, 50 мобильных телефонов и 119 единиц электронной техники.