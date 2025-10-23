Впервые в Агдаме представят оригинальное произведение в необычном формате

На сцене Агдамского государственного драматического театра впервые будет представлено оригинальное произведение в необычном формате - мультимедийный спектакль. Премьера постановки состоится 30 октября, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Спектакль "Şuşanı al bizimçün" (Освободи для нас Шушу), созданный по одноимённой пьесе писателя-драматурга Ильгара Фахми, поставлен режиссёром Раджу Шихлы. Художник-постановщик - Мушвиг Гараев, художник по свету - Анар Шукюров, музыкальное оформление - Азер Шукюров, ассистент режиссёра - Халиг Абдуллазаде.

В постановке, раскрывающей духовно-психологические аспекты событий второй Карабахской войны, заняты заслуженная артистка Аида Гасымова, актёры Аферда Сабиргызы, Галиб Абдулзаде, Фархад Фархадзаде, Афаг Алиева, Нуршен Худататова, Джамал Заманлы, Ульвия Гасымова, Зарифа Агаева, Сердар Ализаде, Рустам Мамедов и Бехбуд Аскеров.

Пьеса повествует о событиях 44-дневной Отечественной войны через судьбу семьи, оставшейся в тылу. В центре внимания - напряжение, внутренние противоречия и душевные травмы, рождающиеся в атмосфере тревоги и ожидания. Хотя автор написал пьесу в первые десять дней войны, по инициативе режиссёра в финале была добавлена тема Победы, придавшая произведению завершённость и новую эмоциональную глубину. Совместная работа Ильгара Фахми и Раджу Шихлы позволила довести сюжет до торжественного и вдохновляющего финала.

Постановка, сочетающая элементы психологической, социальной, патриотической и семейной драмы, стремится передать зрителю эмоциональные следы войны, отпечатавшиеся в человеческих судьбах и чувствах. Через столкновение характеров и символизм сцен создаётся впечатляющее художественное осмысление пережитого народом.