Сколько средств выделят на соцзащиту бывших вынужденных переселенцев в 2026 г.?

В следующем году в государственном бюджете на обеспечение социальной защиты бывших вынужденных переселенцев и лиц, приравненных к ним, прогнозируется выделить 285 миллионов манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
В проекте предусмотрено выделить 252 миллиона манатов на выплату единого месячного пособия, 17,5 миллиона манатов на оплату коммунальных услуг из государственного бюджета и 15,5 миллиона манатов на другие мероприятия.
