В Азербайджане внесены изменения по финансированию Госагентства гражданской авиации

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики № 341 от 21 февраля 2025 года "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере гражданской авиации".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, уставный капитал Государственного агентства гражданской авиации формируется за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете текущего года для Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и юридического лица публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации", но не использованных до даты полного исполнения обязательств этих структур, а также за счет существующего уставного капитала и нераспределенной прибыли юридического лица публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации", находящегося в подчинении Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Согласно документу, начиная с 2026 года, в централизованных расходах государственного бюджета будет выделена отдельная строка на финансирование расходов на содержание Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.