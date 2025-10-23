https://news.day.az/society/1790296.html Изменится ли размер минимальной зарплаты и минимальной пенсии в Азербайджане в 2026 году? В 2026 году в Азербайджане размер минимальной заработной платы и минимальной пенсии останется неизменным. Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
Изменится ли размер минимальной зарплаты и минимальной пенсии в Азербайджане в 2026 году?
В 2026 году в Азербайджане размер минимальной заработной платы и минимальной пенсии останется неизменным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
Таким образом, в следующем году минимальная заработная плата составит 400 манатов, а минимальная пенсия - 320 манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре