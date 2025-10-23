Изменится ли размер минимальной зарплаты и минимальной пенсии в Азербайджане в 2026 году?

В 2026 году в Азербайджане размер минимальной заработной платы и минимальной пенсии останется неизменным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, это отражено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Таким образом, в следующем году минимальная заработная плата составит 400 манатов, а минимальная пенсия - 320 манатов.